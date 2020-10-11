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Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Edikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 46 ABG 762 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra bir ağaca çarparak yan yatıp duran araç içindeki M.B., S.B. ve M.A.B. isimli şahıslar araç içinde sıkıştı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımıyla kurtarma ekiplerinin 40 dakikalık çalışma ile araç içinde sıkışanları kurtardı.


İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile kaldırıldıkları Necip fazıl şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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