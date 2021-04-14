Sarayaltı yolunda yıkımlar başladı

Kahramanmaraş'ta, Sarayaltı ve Kanlıdere bölgelerinin bağlantı yolu projesi kapsamında genişletme çalışmalar başladı.

Şehir genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehirde önemli bir alternatif güzergah olan, Sarayaltı, Kaledibi ve postane bölgelerini birbirine bağlayan arterde kısmi kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Çalışmalarının tamamlandığı, hattın Şekerli ve Kanlıdere mevkiinde yer alan 15 yapının yıkımına başlandı. Gerçekleştirilecek çalışmayla bölgedeki yolun genişliği 10 metreden 18 metreye çıkarılacak.

Başlatılan çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sarayaltı ve Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında kamulaştırma işlemleri tamamlanan bölgelerde yıkımlara başladık. Bu kapsamda Şekerli ve Kanlıdere mevkiinde 15 yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Çalışmalara başladık. Bölgedeki yolun genişliğini 7 metreden 18 metreye çıkarıyoruz. Bu süre zarfında ulaşım alternatif güzergahlar olan Mıllış Nuri ve Divanlı Caddeleri'nden sağlanacaktır” denildi.