Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda powerbank içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı. Üç ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerin yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddeleri powerbank diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı. Olaylarla ilgili H.A. (32), A.A. (29) ve H.K. (37) gözaltına alındı.