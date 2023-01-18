Satmaya çalıştığı tarihi eserlerle yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde objeler olan M.A'nın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsın Pazarcık ilçesindeki adresini tespit eden polis baskın yaptı. Evde yapılan aramada değişik dönemlere ait toplam 60 parça sikke, yüzük, ok ucu, kandil gibi tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A. emniyete götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı.