Sebze fiyatlarına kızdı evinin salonunu bahçeye çevirdi

Kahramanmaraş'ta sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından yakınan Harun Altınsoylu, ihtiyacını karşılamak için oturduğu evin salonunda domates fidesi yetiştiriyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Harun Altınsoylu isimli bir vatandaş, son günlerde domates fiyatını yüksek olması nedeniyle bin 42 adet domates tohumu aldı. Altınsoylu, eşinin de desteğiyle birlikte tohumları tek tek plastik bardakların içinde yetiştirip salonunda büyütmeye başladı. Günün belirli saatlerinde yetiştirdiği domates fidelerini sulayan Altınsoylu, hobi olarak başladığını ve ilerleyen zaman diliminde domatesleri tarlada yetiştireceğini söyledi.

Altınsoylu, “Bir arkadaşımın vasıtasıyla aklımıza gelen fikri geçtiğimiz yıl biz hobi olarak başlattım. Domates dikelim dedik ve beraber çalıştık. Tabii ki eşim ve kızımın da desteği oldu. Bu ürünlerin tamamı domates fidesi ve meyve sebze fiyatları bu işe başlamama etken oldu. Bin 42 adet tohum alıp ektim. Yüzde 90 oranında verim elde ettik. Şu anda 900 adet fidemiz bulunuyor. Buradan bir tarlaya geçip devam ettirebiliriz. Ama rızık işlerini biz bilemeyiz Allah bilir ve bundan sonra ki süreç nasıl olacak belli değil” dedi.