Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aşılayan Dulkadiroğlu Belediyesi, mutfak müzesinde, Hataylı gastronomi öğrencilerini misafir etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ın Mutfak Kültürünü gelecek nesillere aktarma amacıyla oluşturduğu mutfak müzesi, genç şefleri misafir ederek şehrin yemek kültürünü aşılamaya devam ediyor.

Hatay Uluçınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi öğrencileri, Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü öğrenmek ve farklı yemek çeşitleri gözlemlemek amacıyla müzeyi ziyaret etti. Uygulamalı olarak öğrencilere tarhana çorbası, etli havuçlu pilav ve havuç ekşilemesi tarifini öğrenen öğrenciler, Kahramanmaraş mutfağına hayran kaldıklarını söyledi.

Hatay Uluçınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kurter, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne ve yetkililerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Daha önceki ziyaretimizde Dulkadiroğlu Belediyesi yetkilileri mutfak müzesinde Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü öğrenebileceğimizi ve bize bu konuda yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Sağolsunlar bugün de bu sözlerini yerine getirdiler. Öğrencilerimiz verimli bir şekilde Kahramanmaraş mutfağının özel lezzetlerini en güzel şekilde öğrendiler. Ben bu güzel sunum ve karşılama için Dulkadiroğlu Belediyesine ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum."