Şehidin adı bilgi ve kültür evinde yaşatılacak

Onikişubat Belediyesi ‘Şehit Serkan Yılmaz Bilgi Kültür Evi ve Yüzme Havuzu' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saçaklızade Mahallesi'nde 6 katlı binadan oluşan bilgi ve kültür evi, spor faaliyetleri, yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane ve sergi alanı gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Açılış öncesi konuşan Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediyenin yatırımlarının devam edeceğini ve eğitime 51 milyon, spora 33 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti. Başkan Mahçiçek, “2014 yılında Onikişubat Belediyesi kurulduğunda hiçbir şeyi yoktu. Kurumsal altyapısını en hızlı şekilde kurarken, Onikişubat ilçesinin ihtiyaçlarını tespit ederek, çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 5 yıl sürecinde, yanında yurtları ile beraber imam hatip okulları inşa ettik. 65 kırsal mahalleye bilgi kültür evi ve yüzme havuzu yaptık. 7 adet kapalı yüzme havuzu inşa ettik. 312 adet park, 376 bin ton asfalt ve 8.4 milyon metre kare kilit parke çalışması yaptık. Onikişubat Belediyesi olarak sadece hizmet edelim, fiziki çalışmalar yapalım demedik. Bunun yanında Kahramanmaraşımızın ekonomisini global bir seviyeye getirmeyi hedefleyerek, insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla iş ve aş seviyesini daha iyi imkanlara taşımak için gayret gösteriyoruz" dedi.