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Şehidin kızına emniyet müdüründen doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta 9 yaşına giren şehit Polis Özel Hareket Memuru Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep Ademoğlu’na emniyet müdürü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 9 yaşına giren şehit Polis Özel Hareket Memuru Nurettin Ademoğlu'nun kızı Zeynep Ademoğlu'na emniyet müdürü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.


Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 2015 yılında yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Polis Özel Hareket Memuru Nurettin Ademoğlu'nun kızı Zeynep Ademoğlu'nu 9'uncu yaş gününde polis teşkilatı yalnız bırakmadı. Zeynep'in yaş günü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman ile birlikte şehidin eşi Feride Ademoğlu'nu evinde ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehidin kızına doğum günü pastası ile sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi.


Feride Ademoğlu, kızının bu özel gününde yalnız bırakmadıkları için emniyet teşkilatına teşekkür etti. 9 yaşına giren Zeynep ise şaşkınlığını ve mutluluğunu teşekkür ederek dile getirdi.

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