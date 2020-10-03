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Şehidin kızlarına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran’ın kızları Ahsen (8) ve Amine (5) için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın kızları Ahsen (8) ve Amine (5) için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.


Antalya'da 2 yıl önce şehit olan Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın kızlarının doğum günü etkinliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafında şehidin evinde yapıldı. Taşkıran'ın çocukları Ahsen ve Amine için doğum günü pastası ise iş insanı Sami Kervancıoğlu'ndan oldu. Doğum günü pastasını birlikte kesen çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.


Şehit çocuklarının mutlu gününde yanlarında oldukları için sevincini ifade eden Sami Kervancıoğlu, “Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların emaneti olan çocuklar bizim de yavrularımızdır. Onların her zaman yanlarındayız” diye konuştu.


Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Yunus Kaya ise “Aziz şehitlerimizin anısı ve bizlere emanetleri olan yavrularımızın gözlerindeki mutluluğuna şahitlik ettik. Bu günleri yaşamamıza neden olan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yavrularımıza ise uzun ömürler diliyoruz. Doğum günleri kutlu olsun” dedi.

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