Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun'un oğlu Efe'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

Başkan Güngör, eşi Leyla Güngör ile Yorgun ailesine misafir oldu. Şehit Durdu Yorgun'un oğlu Durdu Efe'nin 10. yaş gününe pasta hazırlanırken, mumları üfleyen Efe yeni yaşına girdi.

Şehidin oğlunu doğum gününde yalnız bırakmadıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Güngör, “Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun'un emaneti Durdu Efe'nin 10. yaş gününü kutladık, hanelerine misafir olduk. Kıymetli annesine ve Durdu Efe'ye sağlıklı bir ömür diliyor, kahraman şehidimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ki varsın Durdu Efe” ifadelerini kullandı.

Yorgun ailesi ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.