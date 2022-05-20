Şehir Müzesi'nde müzik ve şiir coşkusu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Müzeler Günü çerçevesinden düzenlenen etkinlikte sahne alan Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) halk müziği korosu ile yöresel sanatçılar ile şairler, katılımcılara müzik ve şiir ziyafeti sundu.

Elbistan Şehir Müzesi'nde Müzeler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Müze bahçesindeki türkü ve şiir dolu etkinliğe, Elbistan Belediye Başkan Vekili Zeynel Er, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, HEM Müdürü Bayram Alış, AK Parti İlçe Başkan Vekili Bünyamin Karaduman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ilk olarak Aşık Tekini sahne aldı. Tekini, asrın ozanı Mahzuni Şerif'in türkülerini katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını ise Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı yaptı.

Küçükdağlı, “Tarihimizin kültürel mirasını korumak bugünden gelecek nesillere aktarmak adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu bağlamda müzelerimizin önemi büyüktür. Müzelerimizin sadece tarihi eserleri kültürel varlıkları ile sunarken aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceğe geçmişini bilerek adım atmaları adına bir dizi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'deki müzelerde bunu icra ediyoruz.

Kahramanmaraş genelinde 10 müzeye yaklaştık. Elbistan'da Karahüyük ve Keçemağara kazılarımız devam ediyor. Ceyhan Höyük'le ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 1930 yıllarda yapılan bu tescilli yapı, 2016 yılında Elbistan Şehir Müzesi'ne dönüştürülme çalışmaları başladı. Sayın Bakanımız Mahir Ünal'ın himayesinde başlayan proje çerçevesinde uzun soluklu ve ciddi bir çalışma ile bölgeye hitap eden metropol bir kent müzesi gerçekleştirildi. Sayın Bakanımız ve emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan'a, Kültürhan yapımı için proje hazırlandığını hatırlatan Küçükdağlı, “Elbistan için çalışmalar var. Bir metropol kent projesi olarak İlçe Halk Kütüphanesi adı altında bir Kültürhan Projesi hayata geçecek. Bakanlığımız çalışıyor. Bittiği zaman böyle muhteşem bir projenin sizlere sunulduğunu göreceksiniz.

Bu müzeyi 7'den 70'e herkesin görmesi gerekiyor. Elbistan Şehir Müzesi'nde 17 salon ve 800 eser teşhirde. Yapılan kazılardan ortaya çıkarılan eserler var. Bu projeleri ve eserleri ancak ziyaret etmekle yaşatmakla mümkündür. Buralar sizin. Kendinize ait olan bu yapıları en güzel şekilde değerlendirin” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sahne sırasını, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi'ndeki saz kursunun öğrencileri aldı. Öğrenciler, sazları eşliğinde birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Yerel şairlerin de şiir okuduğu programın en heyecanlı anları ise, Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği türkülerle başladı. Elbistan Türküleri başta olmak üzere birçok türküyü seslendiren koro, izleyicilerden büyük alkış aldı.