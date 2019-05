Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeği öncesinde 12 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi. Tüm Türkiye genelinde düzenlenen programın açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunarak yapıldı.

Program, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, kürsüye gelerek şehit aileleri ve gazilere hitaben yaptığı konuşmayla devam etti. Ramazan'ın ilk gününde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Özkan, ''Memleketin birliği ve bütünü için fedai can etmiş evlatların aileleriyle, böyle bir aileye mensup olarak, devletimizin teveccühünün ifadesi olarak Devlet Övünç Madalyası ve Beratının tevcihi vesilesiyle bir araya geldik. Çok heyecan verici, gururlanacağımız bir anı yaşıyoruz. Milletin bekası, bayrağımız için, istiklalimiz ve istikbalimiz için fedai can etmiş, anneye, babaya, evlada, bu uğurda gazi olmuş kardeşlerimizle bir aradayız.'' dedi.

Türkiye'nin her ilinde bu törenin düzenlendiğini belirten Özkan, ''Bu tören bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devletimizin teveccühünün bir ifadesi olarak şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize bir şükran ifadesi olarak bu madalyalar tevcih edilecektir. İlimizde de bugün 12 tane şehidimizin yakınına tevcih edeceğiz. Bizim bu memleketin değerlerini ileriye taşımamız her birimizin görevidir. Şehitlerimiz olmasa bugün belki bizler burada olmayacaktık. Şehitlerimiz, devletimizin birliğini bütünlüğünü ve devletin bekasını sağlamaktadır. Sizlerde ne mutlu ki memleketin birliğinin bütünlüğünün ifadesi olan bir aile efradına sahipsiniz. Ebediyete onlar peygambere misafir olarak gittiler. Her birimiz, doğduğumuz gibi mutlaka öleceğiz ama öyle bir ölüm şekli var ki, ebedi ve sonsuz bir hayatı garantilemektedir.'' diye konuştu.

Vali Özkan'ın sözlerini tamamlamasının ardından, 12 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tek tek isimleri okunarak verildi. Madalya ve Beratların verilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra iftar yemeğinin ardından program sona erdi.