Şehit edilen polis memurunun oğluna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta bir otelde cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken açılan ateş sonucu şehit edilen Barış Göl'ün oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Şırnak'ta 6 Ekim 1996 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit edilen köy korucusu Reşit Bilir'in oğlu Kahramanmaraş Tarım İl Müdürü Ramazan Bilir ve beraberindekiler Şehit Barış Göl'ün oğluna doğum günü sürprizi yapmak istedi. Şehit polis memuru Barış Göl'ün oğlu Osman'ın 11'inci yaş günü için şehidin evine gidildi. Evde şehidin eşi ve çocukları misafirleri karşılarken doğum günü pastası kesildi. Şehidin oğlu Osman Göl ve diğer çocuklarına çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından açıklama yapan Tarım İl Müdürü Ramazan Bilir, babasının şehit olduğunda 5 yaşında dört kardeşinin en büyüğü olduğunu söyleyerek, “O günleri çok büyük zorluklarla aştık. İmkanlar ve şartlar çok zordu, bugün benim için çok özel bir gün. Yıllar öncesi halim gözlerimin önüne geldi ve çok duygulandım. Şehitlerimizin bizlere emaneti değerli evlatlarımızın abisi olmaya elimden geldiğince gücüm yettiğince, onların yanında ve emrinde olmaya gayret edeceğim. Kardeşim Osman'a hayırlı yaşlar diliyorum” dedi. Öte yandan doğum günü sürprizine, şehit ve gazi derneği üyeleri, şehit aileleri de eşlik etti.

Olayın geçmişi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında bir otelde olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenlemiş, şahsın kaldığı otele gelen polisler, aranan kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda arkadaşı ile birlikte yaralanan polis memuru Barış Göl (40), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.