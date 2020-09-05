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Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu törenle açıldı

Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı.


Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımını tamamlanan sosyal tesiste, 2 bin 319 metrekare alana kurulu, fitness salonu, kafeterya ve giyinme odaları yer alıyor. Programın açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu tesis Namık kardeşimizin oğluna verdiğimiz bir yerdir. Kendisine oğlunun ismini bu tesise vermekte üzüntü duyar mısınız? Diye sorduk ve kendisi de çok memnun olacağını söyledi. Şehidimizin adına yakışır bir tesisi vatandaşlarımıza kazandırdık. Çocuklarımıza güzel günlerde hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.


Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine, katılan Kahramanmaraş Vali Ömer Faruk Coşkun ve katılımcılar hep birlikte kurdele keserek tesisi hizmete açtı.

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