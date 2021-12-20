Şehit oğlu valilik makam aracıyla okula gitti

Kahramanmaraş'ta "Babamın arkadaşı" projesi kapsamında şehidin oğlu, valilik makam aracıyla eğitim gördüğü okula bırakıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından yapılan çalışmaya Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü de destek verdi.

Şehit çocuklarının moral ve motivasyonlarını yükseltme adına sabahın erken saatlerinde protokol, şehit ailelerinin evlerine gitti.

Evlerinden alınan şehit çocukları ekip araçlarıyla eğitim gördükleri okula getirilerek sınıflarına kadar eşlik edildi.

6 Ağustos 2011 yılında Bitlis'te PKK terör örgütü tarafından kaymakamlık konutuna yapılan roket ve silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in oğlu Emre'yi de okuluna Vali Ömer Faruk Coşkun bıraktı.

Şehidin evine gelen Vali Coşkun, aile ile bir süre sohbet ettikten sonra, şehidin emaneti Emre'yi evinden alarak makam aracı ile okuluna bıraktı.

Burada açıklama yapan Vali Coşkun, “Şehit aileleri devletimize ve bizlere emanet. Bu emanete sahip çıkmak için bizler de her zaman şehit ailelerimizin yanlarındayız. Ailelerimizle de bir süre sohbet ederek onların her zaman yanlarında olmaya gayret ettiğimizi, desteğimizi sürekli olarak vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.