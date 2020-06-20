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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi memleketine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.


Kahramanmaraş Havaalanına askeri uçakla getirilen şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak ambulansa konuldu. Şehidin annesi Fadıma, baba Mehmet Kahya 3 kız kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerek ağıtlar yaktı. Şehidin annesi Fadıma Kahya, oğlunun cenazesi geldiğinde, ‘Ben gezmeye gidecektim diyordun oğlum, bunu mu istiyordun yavrum' diyerek ağladı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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