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Şehit polis Osman Gül Andırın'da toprağa verildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Ağaçlı köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Osman Gül, memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya köyünde toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ağaçlı köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Osman Gül, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya köyünde toprağa verildi.


Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Osman Gül için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Ardından Kahramanmaraş'a getirilen şehit Osman Gül için Kahramanmaraş ve Andırın ilçesinde de tören yapıldı. Şehidin cenazesi daha sonra baba evi olan Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evine getirilen şehit polis memuru Osman Gül için burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Bulgurkaya Mahallesi mezarlığına defnedildi. Bekar olduğu öğrenilen Gül'ün cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, çevre ilçelerin kaymakamları, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, askeri yetkililer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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