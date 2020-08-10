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Şehit polis Osman Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Gül’ün (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Gül'ün (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.


Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesinde yakıt ikmali yapmak için yola çıkan zırhlı polis aracının kaza yapması sonucu şehit düşen polis memuru Osman Gül için ilk tören Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlendi. Buradan uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesini Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve sivil yetkililer karşıladı.


Şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Cennet Gül ile yakınları şehidi karşılama töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.


Bekar olan ve 4 erkek 5 kız kardeşi olan Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Andırın ilçesi Bulgurkaya Mahallesi'ne götürüldü.

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