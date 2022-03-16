Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, şehit aileleri ve ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti okunan programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan, milletimiz nezdinde asla ödenilemeyecek en yüce mertebedir. Beşikten mezara kadar, vatan, bayrak sevgisi ile yetişen ulu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği siper etmekten çekinmemiştir. Türk milleti söz konusu vatan olduğunda; ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi' oluruz anlayışından hareketle, girdiği her savaşta genci ile yaşlısı ile yek vücut olmuş ve bu topraklarda sayısız destan yazmıştır” dedi.

Şehit Ali Özdemir'in ağabeyi Soner Özdemir ise, “Bize bu övünç madalyasını vermesinden ötürü devletimize teşekkür ederim. Allah razı olsun diyoruz. Bizleri onure etti diyoruz” dedi.

Şehit Ali Özdemir'in annesi Kamer Özdemir de, “Onur ve gurur ile yetiştirdiğim için askerde şehit olmasından dolayı da gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi.