Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasin-i şerif ve 100 bin kelime-i tevhidin duası yapıldı.

Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi.