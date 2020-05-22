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Şehitlikte duygusal ziyaret

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kendisinin ve eşinin şehit olan dayıoğullarının mezarını ziyaret ederek Kur’an okudu.

Kahramanmaraş'ta bir kadın, kendisinin ve eşinin şehit olan dayıoğullarının mezarını ziyaret ederek Kur'an okudu.


Ramazan Bayramı öncesi ülke geneli sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı ile şehitliği ziyaret eden vatandaşlar yakınları için dua ediyor. Şehitlik ziyaretini yapan Zeliha Eltutan (55), dayısının oğlu şehit Piyade Er Ali Dalkara ve kocasının dayısının oğlu şehit Piyade Onbaşı Alparslan Ceritli'nin mezarı başına gelerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Çocuklarıyla birlikte mezarlığa gelen Eltutan, "Vatan bizim, devlet bizim, şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.


Eltutan, “Ben haftada ya da iki haftada bir gelip dua edip Kur'an okuyorum. Biri eşimin biri de benim dayımın oğlu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Virüs belasından bir an önce kurtulmamızı diliyorum” dedi.

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