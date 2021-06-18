Şehrin iki yakası bu köprü ile buluşacak

Kahramanmaraş'ın kuzey ve güneyini buluşturacak, şehrin yeni yerleşim alanına ulaşımı yarı yarıya kısaltacak olan “Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları” projesinde temel atıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nda temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje alanında gerçekleştirilen törene AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

"600 milyon liralık yatırımımız devam ediyor"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşerilerimizin beklediği, şehrimizin karşı yakasını şehir merkezine bağlayan ve 22 kilometrelik yolu 10 kilometre indiren Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde paydaşlarımızla bir araya gelerek şehrimizin sorunlarını masaya yatırdık. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar ise sınırlıdır. Bizlerde talepleri öncelik sırasına koyarak sınırlı kaynaklarla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabi bir taraftan talepleri yerine getirirken diğer taraftan belediyemizin mali yapısını iyileştirmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde gelirlerimizin azalmasına rağmen söz verdiğimiz tüm yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kırsal ve şehir bölgelerinin ihtiyaçları her zaman farklıdır. Ancak bizler bu gruplar arasında denge sağlamayı ve her yere eşit miktarda hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Hamdolsun 2 yıl içerisinde söz verdiğimiz bütün yolları yüzde doksanın üzerinde yerine getirdik. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Kahramanmaraş'ımıza 300 milyon TL'lik yatırım hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde ise şehrimize 600 milyon lira değerinde yatırımı hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

"Tekke'de konutlar yıl sonu yükselecek"

Konuşmasının devamında temeli atılan Önsen Köprüsü ve Kentsel Dönüşüm projelerinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında Tekke (Yusuflar) Mahallemizdeki çalışmaları TOKİ üstlendi ve çalışmalarımız devam ediyor. Tekke'de tarihi dokuya uyumlu ve 4 katı geçmeyecek konutlar yılsonuna kadar yükselmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Saçaklızade'de başlattığımız 100 konutluk kentsel dönüşüm projesini tamamladık. İnşallah bir ay içerisinde evleri hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kurtlar'da da konutlarımızı inşallah önümüzdeki yılbaşında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada hak sahiplerimiz hiç tereddüt yaşamasın. Hepsinin haklarını fazlasıyla vereceğiz ve hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bu projeler birbiriyle ilişkili. Konutlarımız yollarıyla ve diğer hizmetleriyle birlikte yapılıyor. Hizmette de dönüşüm yaşanıyor” dedi.

"Turizm potansiyelini artıracağız"

Konuşmasında turizm yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş'ımızda turizmin gelişmesi ve ziyaretçi sayısının artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bu yıl içerisinde 35 bungalov evi ve bedesten çarşı kazandırdık. Bölgeye inşa ettiğimiz otelde ise son aşamaya geldik. Bölgenin en ulaşılabilir ve konforlu mekânı olan Yedikuyular'da bu yıl içerisinde 500 bin misafirimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın bir diğer turizm alanlarından Ali Kayası'nda ise seyir cam terası projemiz var. İnşallah oraya ulaşımı sağlayan yolu ve cam seyir terasını inşa ederek turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Ali Kayası'na hem tepeden hem de karayolu ile ulaşımı sağlayan projeler inşa edeceğiz. Ayrıca bölgemizin turistik alanlarından olan Yeşilgöz'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilgöz'e ulaşım sağlayan yollarda da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah orasının da şehrimize sağladığı katma değeri artıracağız. Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağımız bir diğer proje ise Kılavuzlu Millet Bahçesi olacak. Burada çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kılavuzlu, 300 dönümlük alanıyla Kahramanmaraş'ımızın en büyük parkı olacak. İnşallah oranın da teslimatını Ekim ayında yapacağız” diye konuştu.

"Merkeze uzaklık 10 kilometre azalacak"

Yeni yapılacak olan yol ve köprü çalışmaları sonrasında şehir merkezine ulaşımın 10 kilometre kısalacağını söyleyen başkan Güngör, “Bu bölgemiz 40 civarında irili ufaklı yerleşim yerini ve yaklaşık 60 bin hemşehrimizi barındırıyor. Gelişen bir bölge olduğu için burasının ileride yaklaşık 150 bin civarında nüfusa sahip olacağı öngörülüyor. Önsen köprümüzün ve bağlantı yollarının hayata geçmesiyle birlikte bölgenin merkeze olana uzaklığı 10 kilometre daha kısalacak. Yani bu köprü şehrimizin iki yakasını bir araya getirecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam maliyeti 75 Milyon TL. Ancak bunun 25 Milyon TL'lik kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İller Bankamız finanse ediyor. Kalan 50 Milyon TL'lik kısmı ise Büyükşehir Belediyesi olarak biz finanse ediyoruz. Ayrıca İnşallah yılsonuna kadar Ağcalı Kavşağı'ndan Adana yoluna kadar 4,8 kilometre uzunluğa ve 55 metre genişliğe sahip yolumuzu da açmış olacağız. Böylece şehir merkezimizin trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak"

Başkan Güngör'ün ardından kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ise yatırımın hayırlı olmasını diledi. Kılıç, “Hayırda ve hizmette yarışın en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Şehrimizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu” diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “İnşallah temeli atılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu Projesi sayesinde bu yol 12 kilometreye düşecek ve vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmiş olacaklar. Bu güzel hizmetin ilimize kazandırılması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Güçlü liderle güçlü yerel yönetim"

Törende konuşma yapan bir diğer isim AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise hükümet ve yerel yönetimin işbirliğine dikkat çekti. Ünal, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla Türkiye 2002'den bu yana önemli bir aşama kaydetti. Yerel yönetimlerin pandeminin zorluklarına rağmen tıpkı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projesinde olduğu gibi dev yatırımlar hayata geçirebilmesi bu istikrarlı siyasi iradenin sayesinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'ün çabaları sonucunda Kahramanmaraş'ımıza önemli bir yatırım daha gerçekleştirildi. Daha niceleri de inşallah gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

4,5 kilometrelik bağlantı yolu ile 210 metrelik köprü ve sanat yapılarını kapsayan projenin 2021 yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Dev ulaşım yatırımının hayata geçmesiyle beraber kentin yeni şehirleşme bölgelerine merkezden doğrudan erişim sağlanabilecek. Arter ve köprünün kısa vadede Sır Barajı'nın güneyinde bulunan 40 mahallede meskûn yaklaşık 60 bin kişi tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Önsen bölgesinden şehir merkezine ulaşımını yarı yarıya düşürecek proje uzun vadede ise yaklaşık 150 bin kişilik büyük bir nüfusun ulaşımını sağlayacak.