Sekiz yangın havuzu yapıldı

Yapımı tamamlanan havuzlardan Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünde 2 adet, Antakya Orman İşletme Müdürlüğünde 2 adet, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğünde 1 adet ve Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğünde 3 adet olmak üzere 8 adet 750 ton kapasiteli yangın havuz tamamlanarak içleri su ile dolduruldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzde yangınlara erken, hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi için hazır bulunan 62 yangın havuzuna ilave 8 adet yangın havuz yapılarak bir ağaç daha zarar görmesin diye gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.