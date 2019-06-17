İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semaverden yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde semaverden çıkan yangında 3 dönüm çalılık alan yandı.

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde semaverden çıkan yangında 3 dönüm çalılık alan yandı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kozcağız Mahallesi'nde O. K (50) isimli bir vatandaş kendisine ait bağ evinin bahçe bölümünün temizliği esnasında semaverde çay içmek için ateş yaktı. Semaverden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturup bir anda büyüyerek yangına neden oldu.


İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası 3 dönüm çalılık alan yanarak kül oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.