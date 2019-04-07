İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sera süsü vererek kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Kahramanmaraş’ta sera süsü verdikleri alanda kaçak kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta sera süsü verdikleri alanda kaçak kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Onikisubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde T.Ç. (24) ve V.Ç. (29) sera süsü verdikleri branda altında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yaklaşık 1.5 metre derinliğinde ve 1.5 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilen şahısların, kazıda kullandıkları kazma, kürek, çekiç ve murç ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.