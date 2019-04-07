Sera süsü vererek kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Kahramanmaraş'ta sera süsü verdikleri alanda kaçak kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikisubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde T.Ç. (24) ve V.Ç. (29) sera süsü verdikleri branda altında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yaklaşık 1.5 metre derinliğinde ve 1.5 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilen şahısların, kazıda kullandıkları kazma, kürek, çekiç ve murç ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.