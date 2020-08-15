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Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti.


Olay, Onikişubat ilçesi Klavuzlu Barajında meydana geldi. Serinlemek isteyen 27 yaşındaki Mehmet Aslan, baraj göletine girdi. Bir müddet sonra bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri suda boğulma tehlikesi atlatan Aslan'ı çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Aslan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Mehmet Aslan'ın Gaziantep Emniyeti'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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