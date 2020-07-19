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Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu

Kahramanmaraş’ta bir genç serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir genç serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajında meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet Gırıta, (24), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra bağırma sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj göletinde arama yaptı. Yapılan arama sonrası sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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