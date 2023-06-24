İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.



Olay, Andırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve 18 yaşındaki Onur Ali Köse, şelale önündeki gölette serinlemeye başladı. Bir müddet suda yüzen gençler gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedeni su altından çıkarıldı. İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.