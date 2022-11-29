İhlas Haber Ajansı

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Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarında meydana geldi. Servis minibüsü bulvarda seyir halindeyken, iddiaya göre ara yoldan bulvara giren hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki araçlara ve o araçlar da birkaç vatandaşa çarptı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kaza sonrası yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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