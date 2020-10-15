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Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Çoğulhan istikametine doğru seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 46 S 2056 plakalı Ford marka servis minibüsü, Çatova Mahallesi civarında 77 yaşındaki Veli Boran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Boran'ı yaşama döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. Boran'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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