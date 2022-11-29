Servis minibüsüyle ile 5 aracın karıştığı kazada yaralı sayısı 17'ye çıktı

Kahramanmaraş'ta servis midibüsü ile birlikte 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralı sayısı 17'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere kaza, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 46 S 0346 plakalı servis aracı, geldiği esnada kavşağa giriş yapan M.K. idaresindeki 46 ACL 522 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolun sağ tarafında park halindeki İ.G. idaresindeki 46 KZ 346 ve 07 EDB 24, 34 ZR 1100 plakalı araçlara çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada yaralananların sayısı 17'ye çıktı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.