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Sevgililer Gününde 17 çifte toplu nikah

Kahramanmaraş’ta, 14 Şubat Sevgililer Gününde 17 çiftin toplu nikahını kıyıldı.

Kahramanmaraş'ta, 14 Şubat Sevgililer Gününde 17 çiftin toplu nikahını kıyıldı.


Onikişubat Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 14 Şubat Sevgililer Günü Toplu Nikah Töreni, Atatürk Parkı nikah salonunda düzenlendi. Ailelerin de katıldığı törende çiftlerin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.


Törende konuşma yapana Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Ülkemizdeki boşanma oranlarının yükselmesini engellememiz lazım. Öyleyse, evlenecek olan gençlerimizi evlendikleri zaman bu işin önemini, kutsiyetini kavramaları lazım. İnşallah hem bugün kıyacağımız nikahların hem de bundan böyle evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle beraber güzel günler içerisinde, mutluluklar içerisinde çocuklarıyla beraber güzel bir hayat sürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.


17 çiftin nikahını kıyan Mahçiçek, evlilik cüzdanını gelin ve damat adaylarına birlikte verdi.

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