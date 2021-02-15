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Sevgililer Günü'nde öldürülen kadın toprağa verildi

Samsun’da Sevgililer Günü’nde eşi tarafından öldürülen Mihrican Ekmenci, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da Sevgililer Günü'nde eşi tarafından öldürülen Mihrican Ekmenci, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.


Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi'nde tartıştığı eşi Oğuz Ekmenci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Mihrican Ekmenci'nin (46) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine getirildi.


Mihrican Ekmenci'nin cenazesi Afşin'in Büyüktatlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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