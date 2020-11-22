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Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu

Kahramanmaraş’ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Osman D. mahallede karşılaştığı Sıddık Ş.'yi (40) bir daha sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı. Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.'yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, şüpheliyi ise olayda kullandığı tabancayla yakaladı.


Gözaltına alınan Osman D.'nin, sevgilisini rahatsız ettiği için Sıddık Ş.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

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