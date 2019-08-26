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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kahramanmaraş’ta bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden çıkan alevler sonrasında yandı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden çıkan alevler sonrasında yandı.


Alınan bilgiye göre, Halit Kaya yönetimindeki 06 DG 602 plakalı otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin motor bölümü bir anda alev alırken, sürücü Kaya aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

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