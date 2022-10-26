Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.'nın kullandığı 44 ER 982 plakalı otomobil, seyir halindeyken birden durdu. Tekrar çalıştırdığı aracıyla bir süre daha ilerleyen A.A., motor kısmından yükselen dumanları fark edince otomobilini durdurdu. Alevler, kısa sürede büyüyerek otomobili kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilden yükselen alevleri kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Yangının söndürülmesi esnasında motor kısmında da patlama meydana gelmesi, çevredekileri korkuttu. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının yakıt sistemindeki kaçaktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.