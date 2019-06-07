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Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Kahramanmaraş’ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Alınan bilgiye göre, yangın, Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

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