Seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 46 VG 054 plakalı otomobilin, motor kısmından biranda alevler yükseldi. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü, son anda kendisini dışarı atmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin ön kısmını tamamen saran yangına müdahale etti. Uzun süren uğraşların sonucunda yangın kontrol altına alınırken otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının, çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.