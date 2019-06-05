İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.