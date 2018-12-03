Seyyar tezgahındaki kaçak avlanmış balıklara el konuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Suriyeli mültecilerin seyyar tezgahta sattıkları kaçak avlanmış balıklara Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli mültecilerin; Malatya'da elektrik kullanılarak ya da ağla kaçak olarak avlanmış balıkları seyyar tezgahlarda ilçenin değişik yerlerinde sattığı bilgisine ulaştı. Balıkların ne zaman ya da ne şartlarda tutulduğunun belli olmaması üzerine görevliler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile şehrin birçok caddesinde denetime başladı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Suriyeli mültecilerin Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin de desteği ile satışa uygun olmayan ve kaçak avlanan balıkların olduğu tezgahın başındaki 2 Suriyeli satıcı yakalandı. Seyyar tezgahtaki kilolarca ağırlıktaki balığa el konuldu.

Şahıslar hakkında tutanak tutularak işlem başlatıldı.