Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği son meclis toplantısında; Başkan Hayrettin Güngör'ün, Türk Edebiyatı'nın büyük ismi Sezai Karakoç'a ‘Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi teklifi kabul edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesi kararı alındı. Başkan Güngör'ün teklifiyle gündeme gelen madde oy birliği ile meclisten geçti. Belediye Meclisi'nin bu önergeyi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini, diriliş neslinin öncüsü Sezai Karakoç'a bu beratı takdim edecek olmanın kendisine büyük bir mutluluk yaşattığını belirten Güngör, “Çocukluğunun bir kısmını şehrimizde geçiren Sezai Karakoç Üstadımız, Türk edebiyatının ve düşüncesinin kurucu isimlerinden biridir. O, ‘diriliş' olarak ortaya koyduğu külliyatla bizi özümüze, köklerimize, ilmek ilmek ördüğümüz medeniyete davet eden bir çağrıcıdır. Bizim büyük bahtiyarlığımız, Sezai Karakoç Bey'in bizi kırmayıp bu teklifimizi kabul ederek gösterdiği inceliktir” ifadelerini kullandı.

Önergeye göre çocukluğunun bir kısmı Kahramanmaraş'ta geçen ve o günleri “Maraş, Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer” cümlesi ile anlatan Sezai Karakoç'a ilerleyen günlerde şehir adına bir “Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim edilecek.

Şiir ve yazı hayatına 1950'li yıllarda başlayan Sezai Karakoç, Türk edebiyatında kendisine mahsus özgün bir yer edinmesinin yanı sıra bilhassa geliştirdiği “diriliş” fikriyle de bilinen bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Ortaokul eğitimini Kahramanmaraş'ta alan Karakoç'un, Üstat Necip Fazıl ile uzun yıllar süren dostluğunun yanı sıra Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören gibi Kahramanmaraşlı edebiyatçılarla yakın dostlukları oldu.