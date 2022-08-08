Sezonun başlamasını beklemeden ava çıktı, 3 bin 250 lira ceza yedi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sezonun başlamasını beklemeden bıldırcın avına çıkan şahsa, yasadışı avlandığı gerekçesi ile 3 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Elbistan genelinde bıldırcın avı sezonu 21 Ağustos itibariyle başlayacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin her yıl bu dönemde sürdürdükleri koruma ve kontrol faaliyetlerindeki ağırlık noktası yasadışı bıldırcın avcılığı oluyor. Denetimlerine devam eden DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı olarak bıldırcın avladığını tespit etti.

Söz konusu şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.