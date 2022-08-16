Sıcaktan bunalınca römorku havuz yaptılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bunalan vatandaşlar serinlemenin yolunu römorku havuz yapmakta buldu.

Tarla işlerinde kullandığı römorku branda ile kaplayan çiftçi Mehmet Ceran, “Havuzumuz ya da denizimiz yok. Ne yapalım biz de böyle serinliyoruz” dedi.

Elbistan, son yılların en kavurucu yaz günlerini yaşıyor. Vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle serinlemenin yollarını ararken bazıları da ağaçlık ve gölgelik yerlerde vakit geçiriyor. İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Ceran ise, bunaltan havaya karşı kendine göre çözüm buldu. Tarla işleri için kullandığı ve branda sererek havuz haline getirdiği römorkta çocuklarıyla birlikte yüzen ve serinleyen Ceran, Elbistan'ın denize uzak oluşundan dolayı serinlemek için böyle bir yol seçtiklerini belirtti.

Sondaj kuyusundan çektikleri su ile römorku doldurduklarını hatırlatan Ceran, “Havanın çok sıcak olması nedeniyle böylesi bir çözüm yolu bulduk. Şuan bu yolla hem büyükler hem de küçükler serinliyor. Kendi havuzumuzu ancak bu şekilde yapabildik. Şimdi burası bana ve çocuklarıma deniz gibi geliyor” diye konuştu.

Çocuklar ise havuzdaki buz gibi suda yüzmenin ve eğlencenin tadını çıkardı.