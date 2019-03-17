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Şiddetli rüzgar reklam tabelasını düşürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir işyerinin tabelası, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir işyerinin tabelası, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.


Olay, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir işyerine ait tabela, şiddetli rüzgarın etkisiyle, Engin Polat'a ait olan park halindeki 46 ABA 350 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Kilolarca ağırlıktaki tabelanın düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi. Tabela, işyeri sahipleri tarafından tekrar yerine takıldı.

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