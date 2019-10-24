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Sigara hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta girdikleri iki marketten 22 bin 500 liralık sigara ve para çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta girdikleri iki marketten 22 bin 500 liralık sigara ve para çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir marketin camını kıran hırsızlar, 16 bin liralık sigara ve bin 200 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren yüzü kapalı ve eldivenli 3 şahsın bir otomobille kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekipler, Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö'yü (24) yakalayıp emniyete götürdü.


Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir marketten de 6 bin 500 lira değerinde sigara ve para çaldıkları belirlenen zanlılar suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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