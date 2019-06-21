İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangında arazide bulunan kamyon kül oldu.


Alınan bilgilere göre, Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkiinde Hasan Kebeli'ye (56) ait 46 ABF 615 plakalı kamyona buğday tarlasında balya yüklemesi yapıldığı anda işçilerden İsmail Çalış (36), kuru otların arasına sigara izmariti attı. İzmaritten tutuşan kuru otlar, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında onlar dönüm buğday tarlası ve arazide balya yüklenen kamyon kül oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.