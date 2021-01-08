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Silahla oynarken kendini yaraladı

Kahramanmaraş’ta otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle oynayan bir kişi kazara kendisini vurdu.

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle oynayan bir kişi kazara kendisini vurdu.



Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halindeyken yanında bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Hem araç kullanan hem de eline aldığı silahla uğraşan M.Y., silahın aniden ateş alması sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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