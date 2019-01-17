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Silahla vurulan gencin cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde başından silahla vurulan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başından silahla vurulan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.


Edinilen bilgi ve iddialara göre, Pınarbaşı bölgesinde bankların yanında yerde hareketsiz yatan bir erkek gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde av tüfeği ile başından vurulmuş şekilde yerde yatan şahsın, yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Yapılan incelemede şahsın kimliği 27 yaşındaki Erdinç Gümüş olarak belirlendi. Gümüş'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gümüş'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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