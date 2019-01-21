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Silahlı kavgada seken kurşun, kız çocuğunun kafasını sıyırdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanırken, kurşunlardan biri yoldan geçen kız çocuğunun kafasını sıyırdı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanırken, kurşunlardan biri yoldan geçen kız çocuğunun kafasını sıyırdı.


Alınan bilgiye göre, iki grup arasında Afşin Ulu Camii önünde kavga çıktı. İddiaya göre, otomobilinden inen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişileri görünce silahıyla gelişigüzel ateş etmeye başladı. Olayda İsmail Yıldız (56) yaralanırken, seken kurşunlardan biri yoldan geçen 12 yaşındaki İrem G.'nin kafasını sıyırdı. 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayında, polisin incelemesi sürüyor.

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