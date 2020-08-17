İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi öldü

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.


15 Ağustos Cumartesi Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesinde meydana gelen olayda, 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki Bekir A. ve Sefa Şakalar ile tartışmaya başlamış, tartışma sonrası iki kişiye pompalı tüfekle saldırıda bulunmuştu.


Olay sonrası ağır yaralanan Sefa Şakalar ve Bekir A. Elbistan Devlet Hastanesinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Silahlı saldırıda yaralanan Sefa Şakalar (34) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.